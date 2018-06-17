Профсоюзы предложили повысить пенсионный возраст для женщин на 5, а не на 8 лет

Лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал, что профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет, а не как в 63, как инициировало правительство.

Перед тем, как власти подали законопроект о пенсионной реформе в Госдуму, документ обсуждали на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). По словам Шмакова, профсоюзы предложил вариант, что женщинам повысить возраст на пять лет. Глава ФНПР подчеркнул, что профсоюзы "в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру", - сообщает РБК.

"Пенсионный вопрос — комплексный, в нем надо учитывать все, в первую очередь рост заработной платы. Не будет никакого смысла всех этих нововведений, если не будет расти заработная плата, если не будет расти экономика, - отметил Шмаков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в стране для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. Вчера документ подали на рассмотрение в Госдуму.