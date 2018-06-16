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Нефть начала падать в цене
16 июня 2018, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]
Нефть начала падать в цене. По данным на вечер пятницы, 15 июня, мировые цены на "черное золото" падают в среднем на 3%. Падение цен на нефть объясняет тем, что инвесторы продолжают ожидать наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.
По состоянию на 22.05 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 73,39 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,83%, до 65 долларов за баррель, - передает РИА Новости. Аналитики предполагают, что на предстоящей встрече в Вене Саудовская Аравия и Россия, которые поддерживают увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.
В минувший четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.
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