Нефть начала падать в цене. По данным на вечер пятницы, 15 июня, мировые цены на "черное золото" падают в среднем на 3%. Падение цен на нефть объясняет тем, что инвесторы продолжают ожидать наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

По состоянию на 22.05 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 73,39 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,83%, до 65 долларов за баррель, - передает РИА Новости. Аналитики предполагают, что на предстоящей встрече в Вене Саудовская Аравия и Россия, которые поддерживают увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.

В минувший четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия выступают за постепенное наращивание добычи нефти, и страны ОПЕК+ могли бы рассмотреть увеличение добычи в объеме до 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках смягчения венской сделки.