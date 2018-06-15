Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров
15 июня 2018, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]
Численность пенсионеров возросла на семь миллионов человек за последние 11 лет. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на заседании Совета Федерации.
"До 2030 года ожидается увеличение этой когорты на 6,5 млн человек, даже больше. Темпы просто колоссальные", - подчеркнул Вовченко.
Вовченко подчеркнул, что численность населения трудоспособного возраста в то же время сократилось на 7 млн человек и будет сокращаться еще более чем на 4 млн человек.
Премьер‐министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании Правительства РФ, что переход к повышению пенсионного возраста в России будет длительным и начнется с 2019 года. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России. Согласно исследованиям, более 90% россияне не поддерживают планы правительства РФ в повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
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