Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров

Численность пенсионеров возросла на семь миллионов человек за последние 11 лет. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на заседании Совета Федерации. Сколько сэкономят на нас власти при повышении пенсионного возраста?

"До 2030 года ожидается увеличение этой когорты на 6,5 млн человек, даже больше. Темпы просто колоссальные", - подчеркнул Вовченко.

Вовченко подчеркнул, что численность населения трудоспособного возраста в то же время сократилось на 7 млн человек и будет сокращаться еще более чем на 4 млн человек.

Премьер‐министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании Правительства РФ, что переход к повышению пенсионного возраста в России будет длительным и начнется с 2019 года. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал выгодной для граждан пенсионную реформу в России. Согласно исследованиям, более 90% россияне не поддерживают планы правительства РФ в повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.