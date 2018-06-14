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Раскрыта схема повышения пенсионного возраста
14 июня 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Пенсионный возраст в России все-таки будет повышен. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Возраст выхода на пенсию изменится с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
С принятием увеличения пенсионного возраста мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году, в возрасте 61 и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 и женщины 1965 годов рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году, в возрасте 62 и 57 лет соответственно.
Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. — в 2024 году, в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. — в 2026 году, в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут выйти на пенсию в 2028 году, в возрасте соответственно 65 и 60 лет, - сообщает ТАСС.
Дмитрий Медведев пояснил, что сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста деньги "позволят правительству направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".
"У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", — подчеркнул глава российского правительства.
Минтруд предложил увеличить возраст получения социальной пенсии для женщин с 60 до 68 лет, а для мужчин — с 65 до 70 лет.
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