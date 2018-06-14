Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной

Премьер‐министр России Дмитрий Медведев заявил сегодня на заседании Правительства РФ, что переход к повышению пенсионного возраста в России будет длительным и начнется с 2019 года. Пенсионная революция будет стоить каждому 1 млн руб.

«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы», — сказал Медведев. Он добавил, что в России возраст выхода на пенсию — один из самых низких по сравнению с Европой и СНГ. Медведев считает, что сейчас люди и живут дольше, и ведут более активный образ жизни, по сравнению с тем, как было лет 30 назад.

Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил вчера представителям СМИ, что ему неизвестны планы правительства РФ по повышению пенсионного возраста. При этом он не отказывается от предложения ЦСР об этом.