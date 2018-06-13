Граждане России в мае в среднем тратили на одну покупку в магазинах на 9 рублей меньше, чем в апреле. При этом, как отмечается в исследовании, размер среднего чека уменьшается второй месяц подряд.

С учетом инфляции в мае на уровне 0,4%, средний чек уменьшился более чем на 2%, показывает исследование Romir. Его уменьшение заметно по всем городам РФ, особенно в Москве и Петербурге.

Меньше денег россияне стали оставлять в гипермаркетах и супермаркетах. А в магазинах формата "у дома", наоборот, денег тратили больше.

Граждане России все также стремятся экономить на ежедневных покупках, сделали вывод эксперты.