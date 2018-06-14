Россияне стали совершать больше покупок

Россияне стали чаще делать более крупные покупки. При этом норма сбережений остается на уровне 5-летней давности. Эксперты отмечают, что подобная тенденция приведёт к росту ВВП и увеличению ставок по депозитам в банках.

Четыре года прошло. Четыре года подряд, люди ни сапоги, ни босоножки носить не смогут. Волей-неволей пойдут в магазин и, стеная, купят новые. Люди устали экономить, предметы потребления износились, надо осуществлять замещение. На экономическом языке все находится в состоянии депрессии, при этом курс доллара скачет как умалишённый, а поскольку потребительское поведение определяется курсом доллара, потому что потребительские цены за ним жёстко следуют, хоть и с задержкой, то ждать, что цены упадут, не приходится. Скорее всего, они повысятся, как это было с бензином, сообщает НСН мнение эксперта.

За первые месяцы 2018 года произошел небольшой рост зарплат и это позитивное экономическое явление. Только эта тенденция малоустойчивая, так как рост зарплаты и экономический рост – невзаимосвязанные вещи. Инфляция от Центробанка и реальная на полках магазина – совершенно разные вещи. Поэтому народ постоянно ждет ухудшения. Поэтому и пополняются запасы, пытаясь обновить что возможно.

Стоит отметить, что в Центробанке ожидают увеличения трат россиян на 3,8-4,3% до конца года.