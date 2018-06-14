//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Буланова и Радимов снова вместе, считают поклонники
- Поклонники обсуждают новую прическу Юлии Барановской
- Дочка Пугачевой рассказала о встрече с осьминогом: "у детей мегасобытие"
- Результаты ДНК-тест сына Сергея Зверева заставили юношу разрыдаться
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Россияне стали совершать больше покупок
14 июня 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Россияне стали чаще делать более крупные покупки. При этом норма сбережений остается на уровне 5-летней давности. Эксперты отмечают, что подобная тенденция приведёт к росту ВВП и увеличению ставок по депозитам в банках.
Четыре года прошло. Четыре года подряд, люди ни сапоги, ни босоножки носить не смогут. Волей-неволей пойдут в магазин и, стеная, купят новые. Люди устали экономить, предметы потребления износились, надо осуществлять замещение. На экономическом языке все находится в состоянии депрессии, при этом курс доллара скачет как умалишённый, а поскольку потребительское поведение определяется курсом доллара, потому что потребительские цены за ним жёстко следуют, хоть и с задержкой, то ждать, что цены упадут, не приходится. Скорее всего, они повысятся, как это было с бензином, сообщает НСН мнение эксперта.
За первые месяцы 2018 года произошел небольшой рост зарплат и это позитивное экономическое явление. Только эта тенденция малоустойчивая, так как рост зарплаты и экономический рост – невзаимосвязанные вещи. Инфляция от Центробанка и реальная на полках магазина – совершенно разные вещи. Поэтому народ постоянно ждет ухудшения. Поэтому и пополняются запасы, пытаясь обновить что возможно.
Стоит отметить, что в Центробанке ожидают увеличения трат россиян на 3,8-4,3% до конца года.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп отверг обвинения в подготовке провокации с химоружием
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Учеными разработан препарат для борьбы с неизлечимыми формами рака
//Культура
//Общество
//Новости партнеров
//Культура
//Общество
Дмитрий Песков прокомментировал совет депутата россиянкам перед ЧМ
Медведев: Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной
//Общество
В России 50 миллионов бедных на грани нищеты ждут правительственных предложений
//Новости СМИ2
//В мире
Оригами по-американски: запущен самый большой в мире самолет из бумаги
//Культура
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Севастопольский лагерь «Ласпи», где массово отравились дети, прекратил работу
//В мире
//Общество
Правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста
//В мире
//В мире
//Наука
На Красной планете разразилась буря, работа марсохода Opportunity нарушена
//Здоровье
//Здоровье
//История
//Шпионаж
//Спорт