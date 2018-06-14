Проект снижения цен на бензин работать не будет

Не смотря на то, что Минфин подготовил законопроект о смягчении повышения цен на топливо, цены на некоторые нефтепродукты, например мазут и битум, могут повыситься в полтора и более раза.

Как отмечает эксперт, судя по всему, проект, который сейчас обсуждается, подразумевает, что налоговая нагрузка на нефтяные компании возрастет, а те, в свою очередь переложат ее на потребителей. Цены, скорее всего, будут расти еще большими темпами, чем это предполагается, к тому же вряд ли учитывается еще инфляционная составляющая, хоть и не очень высокая, но тем не менее. Может, удастся сгладить колебания цен, которые будут на мировых рынках, но мы не уйдем от этой зависимости, передает НСН.

Например, повышается цена на мазут. Однако это не сильно скажется на рынке, так как различные ТЭЦ отказываются от него в пользу других источников. Однако битум очень востребован и вот повышение цены на него значительно ударит по строительным дорожным компаниям. Пострадают мини-НПЗ, они производят мазут и поставляют на экспорт. Темпы роста на дизельное топливо, возможно, немного выше будут, чем на бензин, нагрузка возрастет

Стоит отметить, что потребительские цены на бензин в РФ в прошлом году выросли на 7,3 процента.