Челиндбанк вводит новые пакеты услуг РКО
13 июня 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новые пакетные предложения РКО разработаны специально для представителей малого и среднего бизнеса.
Открывая расчетный счет в Челиндбанке, клиент сможет выбрать один из пакетов услуг РКО: «Стартовый», «Дистанционный» или «Торговый».
Пакетное обслуживание позволяет учитывать потребности и специфику бизнеса компании. Выбирая один из предложенных пакетов, клиенты смогут сэкономить на расходах РКО до 40%. Также по каждому из пакетов можно получить дополнительные бонусы и скидки, в том числе на открытие расчетного счета.
Подключиться к пакету услуг РКО можно без визита в Банк. Для этого достаточно подготовить заявление, подтвердить его электронной подписью и отправить в Банк по Системе дистанционного банковского обслуживания.
Подробнее с новыми пакетами можно ознакомиться на сайте Банка.
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