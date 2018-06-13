Челиндбанк вводит новые пакеты услуг РКО

Новые пакетные предложения РКО разработаны специально для представителей малого и среднего бизнеса.

Открывая расчетный счет в Челиндбанке, клиент сможет выбрать один из пакетов услуг РКО: «Стартовый», «Дистанционный» или «Торговый».

Пакетное обслуживание позволяет учитывать потребности и специфику бизнеса компании. Выбирая один из предложенных пакетов, клиенты смогут сэкономить на расходах РКО до 40%. Также по каждому из пакетов можно получить дополнительные бонусы и скидки, в том числе на открытие расчетного счета.

Подключиться к пакету услуг РКО можно без визита в Банк. Для этого достаточно подготовить заявление, подтвердить его электронной подписью и отправить в Банк по Системе дистанционного банковского обслуживания.

Подробнее с новыми пакетами можно ознакомиться на сайте Банка.