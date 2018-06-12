Аксенов сообщил о ежегодном росте экономики Крыма
12 июня 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика демонстрирует рост промышленного и сельскохозяйственного производства каждый год. Подчеркивается, что в среднем эти показатели растут на 8,5 процента.
В поздравлении Аксенова по случаю Дня России отмечается, что фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации ежегодно наращивают объем производства на 2 процента, передает РИА "Новости".
Глава республики добавил, что только в прошлом году в экономику Крыма из числа внебюджетных инвестиций было вложено 105,2 миллиарда рублей. Собственные доходы бюджета полуострова при этом выросли в 2,2, раза, отмечается в пресс-службе регионального правительства.
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