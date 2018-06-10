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СМИ: Независимые АЗС начали закрываться, цена бензина подскочит до 100 руб за л
10 июня 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Независимые АЗС в России начали закрываться. В течение года цены на бензин могут подскочить до 100 рублей за литр. В сообщении Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) предупреждение, что соглашение о заморозке розничной цены на бензин, которого достигло правительство с крупнейшими нефтяными компаниями, при сохранении так называемого рыночного ценообразования в рамках оптового сегмента ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны, - сообщает РБК.
Напомним, цена на бензин за первые пять месяцев года уже подскочила на 7 процентов, обогнав инфляцию в 4,5 раза.
По информации НТС, сейчас ситуация критическая, счет времени идет на часы. "Уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!" — говорится в сообщении союза. Отмечается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тысяч АЗС. "В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 руб. за литр в течение года", - предупреждают заправщики.
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