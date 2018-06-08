Озвучена инициатива о переходе России в глобальное наступление на доллар
8 июня 2018, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]
Российской Федерации необходимо начать борьбу с долларом в глобальном масштабе. Такое заявление сделал Андрей Костин, глава одного из крупнейших отечественных банков.
Как передает РИА Новости, Костин высказал мнение, что Москва должна перейти к выполнению задачи по дедолларизации мировой экономики. Для этого России нужно, в частности, отказаться от международных расчетов в валюте, эмитируемой Соединенными Штатами, отметил банкир.
Курс на выход страны из долларовой системы ранее провозгласил президент Владимир Путин. Интернет-издание The Economic Collapse предрекло, что реализация этих планов подорвет американскую гегемонию в мире.
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