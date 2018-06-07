Скачки цен на топливо ведут к дефициту бензина

Рынок российского топлива в ближайшее время может скатиться к кризису, так как на горизонте маячит дефицит бензина. Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации, в первую очередь, виновато правительство.

Российский рынок дошёл до такого состояния, что вместе с нехваткой бензина возможны резкие скачки цен на топливо. В постсоветской истории это уже было трижды, сейчас наблюдается четвёртый кризис. Сначала в стране возникает экономический кризис, правительство перехватывает на себя управление рынком топлива, рыночные механизмы перестают действовать. После того как кризис проходит, власти забывают вернуть рыночные методы. В результате нарастает убыточность производства бензина и дизтоплива, возникает дефицит и происходят скачки цен, сообщает НСН.

Отметим, что бензин в мае подорожал на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении - на 11,3%. С 1 июня правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно.