Пенсионный возраст увеличат, не смотря на доходы от нефти

Из-за того, что цена на нефть увеличилась, рост доходов бюджета составил в среднем 2 триллиона рублей. Это приблизительно 15% от всего годового бюджета страны. При этом пенсионный возраст повышать будут все равно.

И не смотря на то, что бюджет пополнится достаточными суммами денег, на пенсионеров дополнительные средства выделять не будут. Расходы предложено увеличить всего на 62 миллиарда рублей. Остальное - в "кубышку" на черный день. Тактически логика понятна: деньги шальные, есть желание их отложить на будущее. Это такая обывательская логика. Стратегически для бюджета это путь в никуда. Если сегодня не вкладывать в экономику, то и через пять, и через десять лет все также придется надеяться на нефть, передает сайт Мои года слова чиновника.

К тому же о развитии говорить вообще невозможно, если денег не хватает лишь на выполнение базовых обязательств. И поэтому вся пенсионная система находится в кризисе. Вместо решения проблем лучше лишний раз обсудить увеличение пенсионного возраста.

Отметим, что регионам катастрофически не хватает денег на исполнение полномочий, но трансферт увеличивается менее чем на 1%. Радость от дополнительных доходов не повод перестать думать о будущем.