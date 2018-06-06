ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Русского национального банка»

Центральный банк России с 6 июня отозвал лицензию у «Русского национального банка» из Ростова-на-Дону. Ростовский банк лишился права на проведение операций. В настоящее время в «Русском национальном банке» работает временная администрация, - сообщает rueconomics.ru.

По оценке ЦБ, на начало мая текущего года финансовая организация занимала 339 место по величине активов среди банков страны, - сообщается на сайте регулятора. По данным Центробанка, лишенный лицензии банк выдавал кредиты лицам, которые были связаны с его собственниками. Имущество на балансе банка было учтено по завышенной стоимости. Также у него было множество проблемных активов. Из-за этого к банку ранее дважды применяли меры надзорного реагирования.

1 июня Центробанк лишил лицензии «Бум-Банк» из Нальчика.