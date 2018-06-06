Стал известен вероятный срок наступления нового экономического кризиса в России

Аналитики-пессимисты, предсказывающие наступление нового экономического кризиса в России в течение следующих полутора-двух лет, правы. Об этом заявило большинство участников онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

В ходе опроса свое мнение высказали более 700 человек. К очередной рецессии призвали готовиться 65% респондентов. Согласно прогнозу 24%, принципиальных изменений в отечественной экономике – ни в лучшую, ни в худшую сторону – в ближайшие годы не произойдет. Еще 11% уверены в том, что Россия совершит долгожданный рывок.

Ранее аналитик Андрей Нальгин опубликовал предупреждение об «экономической катастрофе», которая, по его мнению, нависла над страной.