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Стал известен вероятный срок наступления нового экономического кризиса в России
6 июня 2018, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
Аналитики-пессимисты, предсказывающие наступление нового экономического кризиса в России в течение следующих полутора-двух лет, правы. Об этом заявило большинство участников онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».
В ходе опроса свое мнение высказали более 700 человек. К очередной рецессии призвали готовиться 65% респондентов. Согласно прогнозу 24%, принципиальных изменений в отечественной экономике – ни в лучшую, ни в худшую сторону – в ближайшие годы не произойдет. Еще 11% уверены в том, что Россия совершит долгожданный рывок.
Ранее аналитик Андрей Нальгин опубликовал предупреждение об «экономической катастрофе», которая, по его мнению, нависла над страной.
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