Россияне стали брать больше кредитов по причине низкого социального положения

По данным статистики россияне стали брать значительно больше кредитов. Однако это происходит не из-за хорошей жизни. При этом так же важен факт того, что в России очень низка финансовая грамотность населения.

Более половины россиян (56%) за последний год воспользовались кредитными услугами. Отмечается, что больше кредитами пользовались только в докризисные 2010 и 2012 годы, а в прошлом году всего 33 процента россиян брали займы у банков. Заметно выросло и число россиян, которые выплачивают сразу несколько кредитов — от 3 процентов в прошлом году до 17 процентов в этом году, предает НСН данные статистик.

Важно еще то, что чем больше кредитов выдается, тем выше доля невыплаченных займов и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Хотя центральный банк должен был бы ужесточить политику коммерческих банков в выдаче кредитов. Но пока что закрутили гайки в отношении коллекторских компаний. Хотя те все равно находят способ выбивать долги.

Стоит сообщить, что в прошлом году 54 процента россиян относились к кредитам как к «долговой яме», но уже в этом году 52 процента рассматривают кредиты, как хорошие инструменты для повышения уровня жизни.