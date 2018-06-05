Под Дмитровом строят завод производства кормов для животных

В Дмитровском районе начали строить специальный завод для производства кормов для кошек и собак. На данный момент в самом разгаре лишь первый этап строительства. Завершить же строительство собираются в конце 2019 года.

На территории площадью свыше десяти тысяч квадратных метров возвели здание цеха, склады, административно-бытовой корпус, инженерные коммуникации, контрольно-пропускной пункт. Кроме того, здесь появились места для отдыха, тротуары и парковка, отмечает сайт Подмосковье сегодня.

Сообщим, что в реализацию проекта вложили около трехсот пятидесяти миллионов рублей. Теперь в муниципалитете появилось восемьдесят пять новых рабочих мест.