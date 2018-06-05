Россияне все больше копят долги

Россияне продолжают копить долги. Уже за первые месяцы этого года общая сумма долгов выросла еще на 5% и составляет более 4 триллионов рублей. При этом почти половина этой суммы просроченные или невыплаченные кредиты.

В первую очередь, речь идет о потребительских денежных займах, в то время, как ипотечные кредиты россияне стараются погасить вовремя и не допускать задолженности. За жителями числятся и многочисленные долги перед Госавтоинспекцией – по постановлению ведомства приставы возбудили 15,4 млн исполнительных производств, сообщает сайт НСН.

При этом отмечается, что этот рост по сути незначителен, так как требования у банков очень жесткие, а снижение ставок упрощает обслуживание долгов. Также за первые месяцы этого года почти вдвое выросло количество банкротов. Сейчас их числится около 9 тысяч человек. И банкротство для многих становится выходом из тупиковых ситуаций.

Бизнес в нынешних реалиях вести очень сложно. Идет увеличение инфляции, дорожает бензин, это всегда ведет к увеличению цен – а это уже одна из причин банкротства. По количеству обращающихся людей можно делать вывод, что их число будет только расти в ближайшее время. Люди пытаются обнулить свои обязательства и попытаться выстроить свою какую-то жизненную концепцию дальше.

Стоит отметить, что в 2017 году российские судебные исполнители не смогли взыскать 2,2 трлн рублей из-за отсутствия средств у должников. По этой причине было закрыто почти 17 миллионов производств на эту сумму.