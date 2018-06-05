Россия предпочитает формат Большой Двадцатки G20 ради всемирной экономики

Формат «Большой семерки» становится менее значимым для России, так как в последние годы более актуальным становится формат «Большой двадцатки». Россия принимает активное участие в международных делах и расширяет связи.

Формат «Двадцатки» лучше для России, потому что из «Восьмерки» ее исключили. Что касается снижения роли G8, то у каждого форума своя роль. «Восьмерка» мыслилась изначально, как форум крупнейших демократических стран и ведущих экономик мира. В нее не включался Китай, другие страны с растущей экономикой, которые не относились к разряду демократических. При этом исходили из того, что у демократических стран больше общих интересов и ценностей, им нужно иметь свой клуб, чтоб более тесно координировать свою политику, передает НСН слова политиков.

Отметим, что «Двадцатка» - это форум ведущих экономик, невзирая на их политический режим, и там обсуждаются главным образом экономические вопросы. Координировать политику там гораздо труднее, поскольку слишком разные страны представлены. Поэтому есть распределение функций по определенным категориям стран