Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании могут увеличить цены билетов из-за роста стоимости авиационного керосина. Только за апрель-май цены на топливо для самолетов выросли относительно марта на 13,5 процента.

Об этом сообщается в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), опубликованном на сайте ассоциации. Авиакомпании будут вынуждены ввести топливный сбор для пассажиров, это негативно скажется на доступности авиаперевозок.

Ранее сообщалось, что авиакомпании сократили летние планы по рейсам в Крым на 551 тысячу пассажиров (на 22,2 процента).