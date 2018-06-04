Экспорт из Турции в Россию вырос. Что к нам везут?

В текущем году экспорт турецких товаров в Россию вырос на 61,4%, сообщила Ассамблея экспортеров Турции. В основном на российский рынок везут овощи и фрукты, автомобили и одежду.

Ассамблея экспортеров Турции опубликовала данные об экспорте товаров на российский рынок. В нынешнем году Турция поставила в Россию различных товаров на один миллиард 409 миллионов долларов. Лидирует в списке турецкого экспорта сельскохозяйственная продукция: одних только овощей и фруктов Россия закупила на 263,6 миллиона долларов.

Турецкий автопром заработал в России 196 миллионов долларов, он занимает вторую строчку. На третьей – турецкая бытовая химия (156,5 миллиона долларов). Также в нашей стране популярны турецкая одежда и текстиль (117,4 миллиона долларов) и кожаные изделия (109,2 миллиона долларов), сообщает «Комсомольская правда».