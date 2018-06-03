Козак объяснил скачок цен на бензин ростом цены на нефть

Вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил рост цен на бензин с ростом цены нефти во мире на внешних рынках. Повышение цен на бензин и дизельное топливо фиксировалось в нашей стране несколько недель подряд.

Эксперт назвал причины увеличения стоимости бензина в Москве

Козан в интервью телеканалу "Россия 1" пояснил, что рост стоимости бензина в России зависит от "мировой конъюнктуры цен".

По его словам, если цены на нефть на внешних рынках выше, это "может делать его производство в России относительно невыгодным", в связи с этим российские "нефтеперерабатывающие заводы подняли цены на бензин". Козак уточнил, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Вице-премьер отметил, что проблемы дефицита бензина в России нет. По данным Росстата, с 21 по 27 мая средняя по стране цена бензина выросла на 1,9%. С начала года стоимость литра бензина выросла в среднем на 7,3%.

Козак сравнил: "В Норвегии цены на бензиг в рублевом выражении в два раза выше, чем в России, и в США, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин подорожал вместе с мировыми ценами на нефть".