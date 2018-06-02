Кабмин договорился c нефтекомпаниями о фиксации цен на бензин

Правительство России и 13 крупнейших нефтяных компаний договорились о фиксации цен на бензин и дизельное топливо в РФ. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак. ФАС назвала способы решения проблемы с бензином

Цена на бензин и дизельное топливо зафиксируется на уровне конца прошлого месяца. Нефтяные компании согласны с тем, что России приходится балансировать как «нефтегазовой державе», ведь летний период - это немалая финансовая нагрузка и на сельское хозяйство, в первую очередь, и на потребителей топлива. Козак подчеркнул также в программе «Вести в субботу», что российское правительство снизит акцизы не с 1 июля, а на месяц раньше.