Парламенту Украины стоит принять постановление о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2". Так заявил, выступая на заседании согласительного совета Рады, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, внедрение газопровода "опасно и безответственно", поскольку может привести к "монополии" России на газовом рынке Европы. Бурбак назвал "Северный поток-2" гибридной агрессией против Европы и угрозой всему миру. Последствия реализации проекта, по мнению Бурбака, способны "дестабилизировать весь континент и всю планету".

Пользователи в социальных сетях шутят, что нардепу следовало заявить об угрозе, которую газопровод якобы несет целой вселенной, и отмечают: единственная "планета", которой угрожает российский проект – это "глобус Украины".

"Северный поток-2", согласно плану, будет запущен до конца 2019 года. Предполагается, что трубопровод позволит России отказаться от нового долгосрочного соглашения на транзит газа через Украину, что оставляет Киев без нескольких миллиардов годового дохода от перекачки ресурса в Европу по своей ГТС.