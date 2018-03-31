Дворкович прокомментировал информацию экспертов о скачке цен на бензин

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал информацию экспертов о возможном скачке цен на бензин к лету. Ранее на этой неделе СМИ со ссылкой на независимых участников топливного рынка писали, что цена литра топлива может увеличиться на пять рублей. СМИ сообщают о скором взлете цен на бензин

Эксперты заявила о достижении биржевыми ценами на бензин исторических максимумов, назвав ситуацию "кризисной".

Дворкович опроверг резкое повышение цен на автомобильное топливо. По словам вице-премьера, поводов для резкого роста цен на бензин нет, но не исключены несущественные колебания.

"Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Конечно, это постепенно перекладывается на цену. Но рост далеко не такой, как писали", - цитирует слова Дворковича ТАСС.

Эксперты считают, что основная причина резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета.