РАНХиГС и Сoca-Cola HBC Россия начинают новый этап сотрудничества

30 марта 2018 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Coca-Cola HBC Россия и учебным заведением. Академия удостоилась чести быть первым вузом страны, где компания начинает свое взаимодействие в совершенно новом формате. При этом сотрудничество Coca-Cola HBC Россия и академии со временем будет расширяться.

На нынешнем рынке труда находится очень много молодых людей и примечательно, что многие из них очень амбициозны и талантливы. Именно привлечение молодых талантов – главный приоритет Сoca-Cola HBC Россия. Молодежь развивается и адаптируется к современным реалиям профессионального рынка, что позволяет компании обучать более высококлассных специалистов. Однако не все могут устроиться в крупную компанию после учебы, поэтому компания поддерживает молодых выпускников, помогая им профессионально развиваться и получать новые знания.









Как отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Отношения исключительно полезны для академии, и точно полезны, я надеюсь, двусторонне. Соответственно сейчас наши отношения скрепляются официально». Ректор отметил важность сотрудничества с компанией Coca-Cola HBC Россия, так как она много делает для академии, для развития Гайдаровского форума, летнего кампуса в Казани и поддержке молодых специалистов в стенах академии.









По словам генерального директора Coca-Cola HBC Россия Стефаноса Вафеидиса: «Компания уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с РАНХиГС по отдельным проектам. Мы видим, что студентам здесь дают отличное образование, и скоро они наверняка станут лидерами российского бизнеса. Поэтому я рад, что теперь наши отношения будут носить долгосрочный и системный характер». При этом программа работы достаточно обширная. Студентам необходимо реализовывать свои возможности, а для этого необходимо предоставить высокий уровень образования. Поэтому компания Coca-Cola HBC Россия принимает как амбициозных и талантливых людей, так и стажеров, чтобы те получили необходимые навыки для работы.









Не смотря на долгое взаимодействие, комплексное соглашение о сотрудничестве между Coca-Cola HBC Россия и РАНХиГС было подписано впервые. В рамках подписанного соглашения будут проводиться многочисленные семинары и лекции сотрудниками компании, бизнес-кейсы для практической реализации полученных теоретических навыков, организованы ярмарки вакансий и другие проекты, которые будут внедряться и расширяться в стенах вуза.

Отвечая на вопрос корреспондента «Аргументов недели» по поводу перспектив дальнейшего сотрудничества, Стефанос Вафеидис отметил несколько факторов. Во-первых, это тесная партнерская основ для развития отношений и налаживания качественного менеджмента. Во-вторых, это расширение сотрудничества в области социальной ответственности и социально значимых программ. В-третьих, это образовательная деятельность в академии, ее возможности, дальнейшие перспективы расширения и возможности обучения студентов.

Отметим, что в планах Coca-Cola HBC Россия - заключить подобные соглашения с 20 ведущими вузами страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Томска и Владивостока.