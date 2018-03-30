СМИ узнали о подготовке США к масштабной ценовой войне с Россией
30 марта 2018, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон готовится к масштабной ценовой войне с Россией на топливном рынке, узнали СМИ.
«Русская весна» прогнозирует, что американцам, несмотря на все их усилия, не удастся в ближайшие годы выдавить «Газпром» из Европы. Согласно расчетам, которые осуществило издание, США не смогут снизить отпускную цену СПГ до значения, позволяющего им на равных конкурировать с российской корпорацией.
Ранее сообщалось, что «Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом Украины», на которых обсуждалось расторжение действующих контрактов на поставку и транзит топлива.
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