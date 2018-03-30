СМИ узнали о подготовке США к масштабной ценовой войне с Россией

Соединенные Штаты в настоящее время активно наращивают экспортные поставки сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон готовится к масштабной ценовой войне с Россией на топливном рынке, узнали СМИ.

«Русская весна» прогнозирует, что американцам, несмотря на все их усилия, не удастся в ближайшие годы выдавить «Газпром» из Европы. Согласно расчетам, которые осуществило издание, США не смогут снизить отпускную цену СПГ до значения, позволяющего им на равных конкурировать с российской корпорацией.

Ранее сообщалось, что «Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом Украины», на которых обсуждалось расторжение действующих контрактов на поставку и транзит топлива.