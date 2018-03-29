Минтруд предложил увеличить пособие по безработице с 2019 года

Минтруд сообщил о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Соответствующая информация размещена сегодня на портале проектов нормативных правовых актов. Пособие по безработице начислили... собаке

Как отметили в ведомстве, размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице не менялись с 2009 года. «В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума»,— говорится в документе. Планируетсяя, что законопроект вступит в силу в январе 2019 года.