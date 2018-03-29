На днях в интернет-СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет России (а именно СК по Ростовской области) возбудил новые уголовные дела против лиц, предположительно имевших связи с членами цапковской банды.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил новые уголовные дела в отношении бывшего генерального директора АО «Маяк» В. Кошенка и директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Г. Копыта. Кошенку вменяется два новых эпизода по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), Копыту — эпизод по ст. 159.7 (мошенничество в особо крупном размере).

Агрокомплекс «Кущевский», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, принадлежит Федору Стрельцову. В СМИ его уже называли Казначеем и Федей Обналом. Совсем недавно всплыли подробности, связанные с письмом «с того света», авторство которого приписывают главарю банды Цапков. По некоему совпадению письмо было адресовано Казначею.

Как утверждают представители СМИ, в последние годы активно реализовывались схемы, с помощью которых собирались воедино и аккумулировались в неведомых руках активы империи Цапков после того, как верхушка банды оказалась за решеткой.

Копыт был задержан на 48 часов, он является подозреваемым, ростовским судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас следствие проверяет причастность главного должностного лица Агрокомплекса «Кущевский» к хищению в 2015 году урожая сельскохозяйственных культур на сумму около 90 миллионов рублей у сельхозпредприятия АО «Маяк». Но, как утверждают потерпевшие, общий ущерб достигает суммы почти в триста миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба суд принял решение о наложении в рамках уголовного дела ареста на счета Агрокомплекса «Кущевский» в Россельхозбанке и Сбербанке.

По тем же фактам следователи проверяют деятельность и бывшего директора АО «Маяк» Виталия Кошенка, действующего в ущерб АО «Маяк», что и повлекло тяжкие последствия для сельхозорганизации. Известно, что АО «Маяк» находится в настоящее время в процедуре банкротства.

Следствие считает, что для того, чтобы прикрыть хищение урожая АО «Маяк», была использована хитроумная финансовая схема с использованием фирм-однодневок, фиктивных займов и зачетов. Как считают потерпевшие, в ее реализацию помимо очевидных участников сделок могли быть вовлечены и другие лица. В поле зрения попадает финансовый директор агрокомплекса, ранее работавшая в одном из банков ст. Кущевской, и уволенная, быть может, за предоставление «невозвратных кредитов для цапковских бандитов». Она же трудилась и в должности финансового директора ООО «Слава Кубани», собственник которого Вячеслав Цеповяз получил двадцать лет за участие в банде Цапков. Эту женщину допрашивали правоохранительные органы после трагедии в Кущевке по делу об убийстве двенадцати человек в ноябре 2010 года. Но ее ролью в реализации схемы невозврата семи миллиардов рублей кредитов Россельхозбанка следователи так и не поинтересовались. Не исключено, что имеет она и отношение к получению нынешних кредитов в Россельхозбанке «на льготных условиях» агрокомплексу, возврат которых сейчас уже стоит под вопросом.

Чтобы вывести урожай АО «Маяк» в октябре 2015 года, общество, возглавляемое директором Кошенком, заключило несколько договоров купли-продажи пшеницы на общую сумму 52 миллиона рублей с неким ООО «Заря» — фирмой-однодневкой, зарегистрированной в Ставрополе…

И снова «совпадение». Именно этот город упоминается в «письме с того света». И именно в Ставрополе, как пишут журналисты, обналичивались денежные средства через фирмы-однодневки. Учредителем ООО «Заря» является ранее судимый житель Староминского района Краснодарского края. Прежде он выступал в этой же роли — был учредителем и руководителем двух организаций, которые ликвидированы сразу же после того, как выполнили свою задачу: через них были проведены крупные транзитные операции, вероятно, с целью сомнительного возврата НДС. Просуществовав всего пять месяцев, точно также было ликвидировано ООО «Заря», не после ли того, как выполнило свою функцию по «отмыву» урожая АО «Маяк»? А может, «Заря» была необходима только для того, чтобы создать видимость приобретения зерна у АО «Маяк»? Ведь причитающиеся в качестве оплаты денежные средства, как говорят, согласно письму директора, ООО «Заря» сразу же направило на счет ООО «Агрокомплекс Кущевский» в счет займа, который якобы «Маяк» предоставил данной организации. Займ, вероятно, возвращен не был и уже не будет. Взамен были подписаны документы о взаимозачетах, согласно им «Агрокомплекс Кущевский» выполнил для «Маяка» какие-то работы. В целом напоминает известные схемы.

Еще одно дело возбуждено по факту хищения таким же образом урожая на сумму около 33 миллионов рублей.

И это не всё. Как показал анализ банкротного дела уже другого предприятия ООО «Маяк», сейчас поставлена под сомнение целая серия сделок между Агрокомплексом «Кущевский» и ООО «Маяк», общая сумма — порядка 30 миллионов рублей. Сейчас эти сделки оспариваются в арбитражном суде. И уже арбитражный суд наложил арест на счета Агрокомплекса «Кущевский» в краснодарском Россельхозбанке.

Такие крупномасштабные хищения денежных средств и урожая могут свидетельствовать о том, что в краснодарском Россельхозбанке, не исключено, обслуживается предприятие, деятельность которого весьма сомнительна. Речь в данном случае идет об Агрокомплексе «Кущевском», ведь сделки, совершенные его директором, сегодня оспариваются, а основания приобретения данным предприятием земли вызывают обоснованные сомнения.

Если верить имеющейся информации, у следствия в руках сегодня крупный «улов». Наверняка директор Агрокомплекса «Кущевский» Копыт немало знает обо всех финансовых махинациях, о том, что творилось в этом холдинге.

Теперь Копыту предстоит объяснить следователям, каким образом через Агрокомплекс «Кущевский» с уставным капиталом в десять тысяч рублей за короткий срок прошли гигантские суммы. Не исключено, что и налоговая служба вскоре начнет комплексные проверки Агрокомплекса «Кущевский» и других имеющих к этой фирме организаций на предмет уклонения от уплаты налогов и других правонарушений. Может, стоит задать вопросы и конкретным сотрудникам Россельхозбанка, которые не хотят замечать, что в их банке обслуживаются фирмы, представители которых ранее так и не возвратили миллиарды рублей кредитных средств.

Почему работники Россельхозбанка уже в который раз наступают на одни и те же грабли? У них ведь была возможность сделать горькие выводы, когда в свое время кредитной организации не были возвращены огромные суммы теми же лицами, кто после невозврата получал новые кредиты. Как теперь государственный банк собирается компенсировать немалые деньги по льготным кредитам в случае, если Агрокомплекс «Кущевский» не сможет рассчитаться по ним? Во сколько обойдутся банку нынешние невозвратные кредиты? Ведь речь, в конце концов, идет о деньгах, принадлежащих государству. И в таком случае у следователей не могут не возникнуть жесткие вопросы к лицам, причастным ко всей этой истории…