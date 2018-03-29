В России была ликвидирована партия отрицателей налогообложения

Способы ухода от налогов, которые пропагандировал экс-лидер партии налогоплательщиков России Евгений Сивков, влекут привлечением за налоговые преступления. Верховный суд ликвидировал эту партию.

По данным «Коммерсанта», в ноябре Верховный суд Российской Федерации ликвидировал партию, которая объявила налоговую систему России диверсией США, и призвала к уклонению от уплаты налогов. В своих книгах и на семинарах Евгений Сивков предлагает порядка четырех тысяч якобы законных способов уклонения от налогов. Однако большинство из них влечет за собой привлечение за налоговые преступления.

- Реализация советов и рекомендаций «ИД Евгения Сивкова» и «ФБКА» предельно рискованна, - отмечают налоговики.