В России была ликвидирована партия отрицателей налогообложения
29 марта 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Способы ухода от налогов, которые пропагандировал экс-лидер партии налогоплательщиков России Евгений Сивков, влекут привлечением за налоговые преступления. Верховный суд ликвидировал эту партию.
По данным «Коммерсанта», в ноябре Верховный суд Российской Федерации ликвидировал партию, которая объявила налоговую систему России диверсией США, и призвала к уклонению от уплаты налогов. В своих книгах и на семинарах Евгений Сивков предлагает порядка четырех тысяч якобы законных способов уклонения от налогов. Однако большинство из них влечет за собой привлечение за налоговые преступления.
- Реализация советов и рекомендаций «ИД Евгения Сивкова» и «ФБКА» предельно рискованна, - отмечают налоговики.
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