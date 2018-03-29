Центробанк отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка». Сообщении об отзыве лицензии с 29 марта у «АктивКапитал Банка» опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 марта 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «АктивКапитал Банк» АО «АК Банк», — говорится в сообщении Банка России.

По величине активов этот банк на 1 февраля 2018 года занимал 116-е место в банковской системе России, - сообщает Газета.ру.

Ранее 21 марта ЦБ лишил лицензии на проведение операций тульскую кредитную организацию "Телекоммерц Банк". По данным ЦБ, в течение четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года в "Телекоммерц Банке" были замечены сомнительные операции, в частности с применением иностранной валюты. Проводились и крупные фиктивные сделки с ценными бумагами.