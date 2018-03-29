СМИ сообщают о скором взлете цен на бензин

Стоимость бензина в России может резко взлететь в ближайшее время. В Петербурге на международной товарно-сырьевой бирж 28 марта оптовые цены на бензин достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года.

По сведения РБК, в тот же день бензин марки АИ-92 на московских базисах стоил 45,39 тыс. руб. за 1 т, а АИ-95 — 47,216 тыс. руб. за 1 т. Стоимость автомобильного топлива меньше исторических максимумов всего на несколько десятков рублей. С начала марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,84%, а с начала года — на 8,84%. АИ-95 подорожал на 9,53 и на 11,96% соответственно. ​

Трейдеры предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об угрозе дефицита топлива и росте цен в рознице до пяти рублей на литр к лету. В некоторых регионах уже наблюдается дефицит на АЗС.

Эксперты считают, что основная причина резкого роста цен на бирже — это увеличение экспортного паритета (стоимости поставки топлива на экспорт за вычетом транспортных расходов и налогов) по сравнению с ценами внутреннего рынка.

Еще сейчас нефтяники накапливают запасы бензина к 1 апреля, придерживают топливо, чтобы быть готовыми к периоду остановки НПЗ на ремонт. Если такая тенденция продолжится и дальше, то цены на заправках через три месяца могут вырасти на пять рублей за литр, а независимые АЗС прекратят торговать топливом.