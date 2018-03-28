Оксана Дмитриева: необходимо увеличивать реальные доходы населения

На VI Московском Экономическом Форуме сформируют образ будущей России. Этой теме будет посвящена I Пленарная дискуссия «Будущее России: вызовы, стратегии, механизмы достижения успеха». Почему российская экономика не может преодолеть состояние кризиса, и как реализовать потенциал развития, рассказала член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.

– На прошлом Московском Экономическом Форуме вы отмечали, что Россия находится в состоянии субфебрильного кризиса. Что изменилось за год?

– Пока признаков того, что российская экономика перешла к устойчивому росту не наблюдается. Мы фактически не вышли из кризиса 2008 года. При этом государство игнорирует наличие экономической стагнации, не принимая никаких действенных мер: не стимулируется диверсификация производства и создание высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях экономики, недостаточно средств выделяется на социальные программы, образование и здравоохранение. Тот несущественный рост ВВП, который мы наблюдаем, вызван не структурными изменениями в экономике, а ростом экспорта углеводородов и цен на нефть.

– А как создать предпосылки для экономического роста?

– В первую очередь, необходимо увеличивать реальные доходы населения: создавать рабочие места, повышать зарплаты, пенсии. Рост доходов создает платежеспособный спрос населения. Сегодня же ситуация обратная. Необходимо также обеспечить доступ к дешевым кредитам. Ключевая ставка понижается недостаточно быстрыми темпами, кроме того крупным банкам безразлична судьба бизнеса. Они получают маржу, вводя оплату за пользование услугами, а в случае проблем – их докапитализирует государство.

– В качестве меры для увеличения пенсий сейчас широко обсуждается повышение пенсионного возраста. На ваш взгляд, это необходимо?

– На данный момент нет предпосылок для повышения пенсионного возраста. Отказываясь платить пенсионерам, государство не получит реальной экономии, так как часть работников выйдут на пенсию по инвалидности, а часть – просто окажутся безработными, им также придется платить пособие. Не может быть причиной и повышение продолжительности жизни. Когда говорят о ее росте, сравнивают с 90-ми. Но если мы сравним продолжительность жизни с показателем 60-х годов, окажется, что она увеличилась лишь на 2-3 года, в том время как в Европе – на 17 лет.

– Можно ли рассчитывать на изменения в ближайшее время?

– Президентские выборы показали, что изменения маловероятны, так как социально-экономическая повестка во время предвыборных дискуссий не обсуждалась. Несмотря на то, что исход выборов был ясен, другие кандидаты могли использовать эту возможность, чтобы на их предложения обратили внимание, возможно, взяли в работу. Однако, дебаты из борьбы программ превратились в балаган. Даже те партии, которые действительно имели хорошую социально-экономическую программу, не получили возможность донести ее до населения.

– Как Московский Экономический Форум может изменить ситуацию?

– Московский Экономический Форум – практически единственная площадка в России, где открыто высказываются предложения по развитию экономики, противоречащие идеям псевдолиберального финансово-экономического блока правительства. В Форуме принимают участие ученые, практики, экономисты, предприниматели, которые могут предложить реальную альтернативу текущему курсу, найти выход из застоя. Нас замечают и к нам прислушиваются.