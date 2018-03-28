Руслан Гринберг: начало новой холодной войны еще можно предотвратить

Отношения России и Запада находятся на низшей точке со времен холодной войны. Одна из ключевых тем МЭФ-2018 – как остановить процесс отчуждения и сохранить оставшийся потенциал для сотрудничества. О перспективах международных отношений рассказал сопредседатель Форума, научный руководитель Института Экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг.

– Сейчас многие СМИ говорят о новой холодной войне. Она уже началась?

– Следует различать первую холодную войну и нынешнюю. Сейчас еще возможны варианты. На мой взгляд, мы наблюдаем состояние отчуждение Запада и России, но начало новой холодной войны еще можно предотвратить.

– Четыре года назад были введены санкции. И сейчас ограничительные меры только ужесточаются, чего ждать дальше?

– Сейчас уже очевидно, что санкции – это надолго. Обе стороны, как говорится, идут ва-банк, и пока неясно, как разрядить обстановку. По крайней мере, надо попытаться это сделать. На МЭФ мы обсудим способы, как предотвратить нечто худшее, чем обмен вербальными упреками.

– Какую роль в отношениях России и Запада сыграло дело с отравлением Скрипаля?

– Это очень серьезное событие. Независимо от того, в чем причина, речь идет о формировании антироссийского фронта. Будем надеяться, что он не будет сформирован, но предпосылки для этого есть. Необходимо дождаться вердикта ОХЗО. Она считается не ангажированной Западом организацией, и можно ожидать беспристрастного расследования.

– Изменилась ли ситуация со статусом Крыма? США до сих пор заявляют, что отмена санкций невозможна, пока полуостров не будет возвращен Украине.

– Крым не тронут, если будет положительно решена ситуация на юго-востоке Украины. Так было в свое время, когда американцы признали незаконным включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. Тем не менее, дипломатические отношения продолжались, даже официальные представители США отправлялись туда с визитами. Нужна координация гражданских инициатив в Европе и в России. Важно спасти тот потенциал отношений, сотрудничества, который был сформирован во время перестройки и в последующие годы. Эти вопросы будут подняты в рамках Московского Экономического Форума.