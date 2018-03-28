Предприятия Группы РМК выпустили на 27 процентов больше золота
28 марта 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В прошлом году предприятия Группы РМК выпустили на 27 процентов больше золота. Всего они добыли 4 тонны этого драгоценного металла.
Кроме того, выросла добыча серебра – на 4 процента или всего 76 тонн.
Отметим, что по результатам бухгалтерской отчетности 2017 года все предприятия получили порядка 130 миллиардов выручки, это на 6 процентов больше 2016 года. Чистая прибыль за это время оказалась неизменной - 16,2 миллиарда рублей.
Увеличилось и производство медных катодов и катанки, а также цинкового концентрата, а вот концентрата меди стало выпускаться меньше.
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