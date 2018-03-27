Сергей Глазьев: Одна из стран ЕАЭС может запустить цифровую валюту

До конца года одна из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может запустить национальную цифровую валюту. Об этом 27 марта на конгрессе #БлокчейнРФ заявил советник президента РФ Сергей Глазьев.

27-28 марта в Центре международной торговли в Москве проходит крупнейший в России конгресс по блокчейн-технологиям #БЛОКЧЕЙНРФ. В нём принимают участие около 2 тысяч отраслевых специалистов. Среди спикеров ведущие эксперты цифровой экономики: представители органов законодательной и исполнительной власти, специалисты-практики, экономисты, финансисты, разработчики, юристы, инвесторы.

В своём выступлении на конгрессе советник президента России Сергей Глазьев заявил следующее: «Сейчас власти с опаской подходят к криптоденьгам, потому что не понимают этих преимуществ. Потому что в их инструментарии нет целевого управления деньгами. При этом новый мирохозяйственный уклад предполагает целевое управление деньгами. Все страны, которые идут по этому пути, а именно Китай, Индия, Эфиопия, а также, надеюсь, что Венесуэла, которая выпустила El Petro, будут в лидерах. До конца года одна из стран ЕвраЗЭС может запустить национальную цифровую валюту».

О какой именно стране идёт речь, Глазьев уточнять не стал. Однако он отметил, что основное преимущество цифровых денег состоит в том, что они позволяют измерять скорость выпуска денежных средств. «Цифровые деньги дают нам надежную технологию целевого управления денежными потоками. Цифровые деньги хороши тем, что их невозможно украсть. Даже если банк разорится, хозяин может предъявить свое право на эти деньги», – сказал советник президента России.