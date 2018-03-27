Власти Германии разрешили строительство «Северного потока-2»

Власти Германии окончательно разрешили строительство газопровода «Северного потока-2». В сообщении на сайте Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии (BSH) говорится, что после тщательной проверки, включая проведение экологической экспертизы, выданы все разрешения на строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне.

Глава BSH Моника Браух-Мориц отметила, что проектная компания должна будет учесть требования к безопасному строительству и эксплуатации объекта. По ее словам, после того, как разрешение выдали власти города Штральзунда, препятствий для прокладки трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.

Ранее Союз охраны природы Германии опасался, что газопровод может вызвать «серьезные последствия» для морской среды и представит опасность для животных. Свои опасения NABU и Всемирный фонд дикой природы направляли в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель, - сообщает РБК.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в Европу.