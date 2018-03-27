Договориться не удастся: «Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают расторжение контрактов

На прошлой неделе "Газпром" провел переговоры с "Нафтогазом Украины". Об этом 27 марта сообщил журналистам заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

Таким образом, можно говорить, что начался переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению действующих контрактов на поставку и транзит газа.

Кроме того, российский холдинг еще раз уведомил, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному договору и до конца марта подаст апелляцию. «Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», - цитирует зампреда правления "Газпрома" РИА Новости.

НАК "Нафтогаз Украины" в ходе переговоров с Газпромом отклонил предложения российской компании о расторжении контрактов по транзиту и поставке газа, а также о поправках в эти контракты.

В ходе переговоров, как заявили представители "Нафтогаза", "Газпром" выразил желание внести в контракты поправки, которые якобы противоречат решениям Стокгольмского арбитража, или расторгнуть контракты. Однако "Нафтогаз" счел такую позицию неприемлемой, отклонив предложения.

В пресс-службе "Нафтогаза" объявили, что очередной раунд переговоров по контрактам о транзите газа с российским "Газпромом" пройдет в апреле текущего года, причем Украина не только намеревается обсуждать будущее своей транзитной газотранспортной системы, которой в планах "Газпрома" после 2019 года просто нет, но и потребует увеличения тарифов за транзит российского газа через свою территорию.