Дмитрий Некрасов: у России есть пути выхода из экономического кризиса

Известный экономист и политик, постоянный участник шоу «Воскресный вечер» на телеканале «Россия – 1» Дмитрий Некрасов в интервью «Аргументам Недели» озвучил три основных шага по выходу из экономического кризиса.

"Первый шаг - это прекратить конфронтацию с западом, - сказал Некрасов, - условие, конечно, недостаточное, но необходимое. Без прекращения конфронтации никакого экономического роста не будет. Понятно, что при президенте Путине конфронтация продолжится. Сегодня мы растем в 2 раза медленнее, чем мир в среднем. Внешние ограничения не позволяют нам расти. Конечно какие-то темпы роста правительство может обеспечить и в этой ситуации, но прорыва не будет".

Второй шаг, по мнению Некрасова, это необходимость бюджетного маневра, связанного с уменьшением военных расходов и расходов на правоохранительные органы, и увеличением расходов на здравоохранение.

"Третье, как это не странно звучит, нам нужна долгосрочная политическая стабильность, – добавил эксперт. "Та стабильность, которую мы сейчас наблюдаем, имеет четко ограниченную временную перспективу. Ограниченную, как минимум, физической жизнью Путина", - считает экономист.

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