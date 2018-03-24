Министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что "в целом налоговое бремя не будет увеличено". На одном из совещаний у премьера Дмитрия Медведева на этой неделе правительство обсуждало изменение налогов, в том числе возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. СМИ: Правительство может повысить ставку подоходного налога до 15%

22 марта Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Минфина Антоном Силуановым. Главной темой их рабочей встречи было обсуждение финансового обеспечения основных направлений и планов, заявленных главой государства в Послании Федеральному Собранию.

По словам Силуанова, правительство уже "готовит предложения по реализации поручений, которые были поставлены в Послании".

В Послании поставлены задачи по росту российской экономики темпами выше, чем мировые; по увеличению инвестиций; по улучшению благосостояния россиян, в том числе поддержка малообеспеченных граждан и снижение бедности в два раза, - сообщается на сайте Кремля.

"Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль предприятий и тем самым создав источники для инвестиций", - отчитался министр президенту.

Силуанов рассказал: "Мы в рамках наших налоговых новаций готовим предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, с тем чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость налогов" и подчеркнул: "Мы говорим о том, что в целом налоговое бремя не будет увеличено, мы говорим о том, что мы будем работать именно с точки зрения улучшения сбора налогов".