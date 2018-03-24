Гройсман: Украина намерена стать экспортером газа в ближайшее время
24 марта 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сделал громкое заявление что, Украина в ближайшее время намерена стать экспортером газа. По словам Гройсмана, это произойдет уже в 2020 году.
Премьер Украины рассказал, что "Укргаздобыча" в 2017 году нарастила добычу на 700 миллионов кубометров, - передает РИА Новости. "Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа", - сказал Гройсман и уточнил, что цена "голубого топлива" складывается, основываясь на рыночные условия.
Он подчеркнул, что прекращение импорта газа и превращение страну в экспортера газа даст возможность снизить цену на газ для потребителей.
Ранее украинские власти призывали население снизить потребление газа.
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