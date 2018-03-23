Предвыборные кампании повлияли на рост зарплат населения

Повышение зарплат россиян в январе этого года более чем на 10% экономисты напрямую связали с выборами. При этом ожидать очередного повышения больше не стоит и доходы в ближайшее время повышаться не будут.

По сообщению НСН, этот всплеск также совпал с относительно высокими ценами на нефть, российская экономика демонстрировала оживление в конце 2017 – начале 2018 года. Однако зарплаты в основном подрастают за счет государственных вливаний.

Так как выборы закончились и все основные отчетности об успешном росте доходов населения сданы, то в течении года какого-либо роста ждать не приходится.

Стоит отметить, что отказ от структурных реформ в экономике, по сообщению некоторых чиновников, приведет к дальнейшему обнищанию населения.