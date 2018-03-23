Россия и Китай начали создавать новый широкофюзеляжный самолёт
23 марта 2018, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао», проект российско-китайского широкофюзеляжного самолёта вступил в этап первоначальной разработки.
Генеральный директор китайской государственной компании по производству авиакосмической техники COMAC Чжао Юэ заявил,что у самолёта уже есть имя. Новый дальнемагистральный воздушный лайнер решено назвать CR929. Проект по его созданию уже прошел проверку и оценку и вступил в этап первоначальной разработки. Работы над самолётом начала международная авиастроительная компания CRAIC. Она несёт ответственность за разработку, организацию, координацию, управление и осуществление проекта, а также за полную интеграцию технологий и управление жизненным циклом продукции.
Китайско-российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт является важным стратегическим проектом по практическому сотрудничеству предприятий двух стран в научно-технической сфере, отмечает «Жэньминь жибао».
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