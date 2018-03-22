СМИ: Правительство может повысить ставку подоходного налога до 15%
22 марта 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Наше правительство обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. На одном из совещаний у премьера Дмитрия Медведева на неделе после 18 марта обсуждалось изменение налогов.
По данным газеты «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники, «обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума».
Осенью 2017 года на совещаниях в кабмине анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введение такого минимума. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что правительство рассматривает разные налоговые меры, но пока это только предложения, решения будут приняты позднее.
По данным издания, Минфин к совещанию готовил свои старые предложения – провести два налоговых маневра: для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22%). По сведениям информаторов, маневры пока не поддержаны.
Также на совещании у Медведева обсуждались введение торгового сбора с оборота и отмена льготной ставки НДС в 10% (распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства).
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес