ФРС США повысила ключевую ставку
21 марта 2018, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку. В США ФРС выполняет функции Центробанка. Ключевая ставка повышена на 0,25 процентного пункта до 1,5-1,75 годовых.
Решение было принято 21 марта по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).
На сайте финансового регулятора сообщается, что ФРС США повысила прогноз по росту ВВП страны с 2,5 до 2,7 процентов. Прогноз по динамике инфляции сохранился на текущем уровне — 1,9 процента. Прогноз по безработице снижен до 3,8% с 3,9%, ожидавшихся в декабре.
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