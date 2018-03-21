ФРС США повысила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку. В США ФРС выполняет функции Центробанка. Ключевая ставка повышена на 0,25 процентного пункта до 1,5-1,75 годовых.

Решение было принято 21 марта по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

На сайте финансового регулятора сообщается, что ФРС США повысила прогноз по росту ВВП страны с 2,5 до 2,7 процентов. Прогноз по динамике инфляции сохранился на текущем уровне — 1,9 процента. Прогноз по безработице снижен до 3,8% с 3,9%, ожидавшихся в декабре.