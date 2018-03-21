ЦБ лишил лицензии очередной банк

Утром в среду, 21 марта, стало известно, что ЦБ лишил лицензии на проведение операций еще один банк. Согласно последней информации, речь идет о тульской кредитной организации "Телекоммерц Банк".

В регуляторе сообщили, что в ходе проверки в деятельности данного банка выявили целый ряд нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере отмывания доходов, полученных нелегальным путем, передает kp.ru.

Подчеркивается также, что в течение четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года в "Телекоммерц Банке" были замечены сомнительные операции, в частности с применением иностранной валюты. Проводились и крупные фиктивные сделки с ценными бумагами.