То, что жизнь скоро наладится, ждут только 4% россиян
20 марта 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
Незначительные признаки роста расходов жителей РФ, которые впервые наблюдались в 2016 году, в прошлом году стали более явными. Об этом свидетельствуют результаты проводимого ежегодно Credit Suisse исследования.
Отмечается, что Россия заняла последнее место среди развивающихся стран по уровню оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств. Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем ожидают улучшения своего благосостояния только 4% россиян. В исследовании отмечается, что население с низким доходом ожидает его дальнейшего падения.
При этом модель потребительского потребления меняется: происходит отказ от накопления в пользу трат.
В опросе Credit Suisse приняли участие почти 14,08 тыс. жителей восьми стран, из которых 71% проживает в городах. В России были опрошены более 1,5 тыс. человек, 67% которых являются горожанами.
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