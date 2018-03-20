То, что жизнь скоро наладится, ждут только 4% россиян

Незначительные признаки роста расходов жителей РФ, которые впервые наблюдались в 2016 году, в прошлом году стали более явными. Об этом свидетельствуют результаты проводимого ежегодно Credit Suisse исследования.

Отмечается, что Россия заняла последнее место среди развивающихся стран по уровню оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств. Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем ожидают улучшения своего благосостояния только 4% россиян. В исследовании отмечается, что население с низким доходом ожидает его дальнейшего падения.

При этом модель потребительского потребления меняется: происходит отказ от накопления в пользу трат.

В опросе Credit Suisse приняли участие почти 14,08 тыс. жителей восьми стран, из которых 71% проживает в городах. В России были опрошены более 1,5 тыс. человек, 67% которых являются горожанами.