Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до 100 млрд долларов
20 марта 2018, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Госсовета КНР Ли Кэцян сделал во вторник важное заявление насчет экономических отношений с Россией. По его словам, власти двух стран могут договориться о серьезном увеличении торгового оборота.
В ходе выступления на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Кэцян отметил, что оборот может превысить 100 млрд долларов. В настоящий момент этот показатель достигает 80 миллиардов долларов.
Как уточняет kp.ru, по мнению главы Госсовета КНР в сотрудничестве России и Китая в настоящий момент имеется огромный незадействованный потенциал. Кэцян добавил, что успешное и стабильное развитие стратегического партнерства между Москвой и Пекином выгодно не только двум странам, но и всему миру.
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