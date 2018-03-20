Россия и Китай могут увеличить торговый оборот до 100 млрд долларов

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян сделал во вторник важное заявление насчет экономических отношений с Россией. По его словам, власти двух стран могут договориться о серьезном увеличении торгового оборота.

В ходе выступления на пресс-конференции по итогам первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва Кэцян отметил, что оборот может превысить 100 млрд долларов. В настоящий момент этот показатель достигает 80 миллиардов долларов.

Как уточняет kp.ru, по мнению главы Госсовета КНР в сотрудничестве России и Китая в настоящий момент имеется огромный незадействованный потенциал. Кэцян добавил, что успешное и стабильное развитие стратегического партнерства между Москвой и Пекином выгодно не только двум странам, но и всему миру.