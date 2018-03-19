Россияне получат льготные кредиты на покупку деревянных домов
19 марта 2018, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов заводского изготовления.
Это означает, что фактически для покупателя в 2018 году эта кредитная ставка уменьшится на 5%. Таким образом, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин, если сейчас банки под деревянные дома дают деньги под 15 процентов, то со льготой кредит обойдется всего в 10 процентов годовых. Максимальная сумма кредита - 3,5 миллиона рублей.
Принятое решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объемов производства деревянных домов заводского изготовления.
Глава Минстроя Михаил Мень предложил возводить в России деревянные дома и активно развивать подобный тип домостроения. В настоящий момент ведомство готовит предложения по типовым проектам.
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